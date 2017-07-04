Бухгалтерия онлайн. Сопровождение, ведение, консультация.

Опыт работы в должности Главного бухгалтера 6 лет. Бухгалтерский outsourcing. Постановка бухгалтерского и налогового учета. Бухгалтерское сопровождение организаций и ИП

(УСНО, ОСНО, ЕНВД, патенты),открытие/закрытие ООО и ИП, сдача отчетности в т.ч.

Интернет(Контур, Белинфоналог, СБИС++, Такском, Астрал), восстановление и

ведение бухгалтерского учета на всех участках, ведение организаций имеющих

обособленные подразделения, учет НДС Таможенный союз, ведение книги покупок,

книги продаж, расчет заработной платы и взносов с ФОТ, сверка с контрагентами,

составление баланса, сотрудничество с валютным контролем, опыт прохождения

камеральных/встречных проверок. Интернет-торговля, строительство, производство.Свободно 1 С 8.3, УТ 11.3.

Повышение квалификации

2016 Профессиональный (главный) бухгалтер Международная академия профессиональных бухгалтеров,Бухгалтерский и налоговый учет

2014 английский языкWall Street English

2011 Семинар "Практика исчисления НДС 2011год"ЗАО "Сплайн-Центр", сертификат

2011 Семинар "УСНО плюсы и минусы налогового режима"ЗАО "Сплайн - Центр"

2011 Основные механизмы платформы 1С: Предприятие 8.2 НОУ "1С- Образование"