Опыт работы в должности Главного бухгалтера 6 лет. Бухгалтерский outsourcing. Постановка бухгалтерского и налогового учета. Бухгалтерское сопровождение организаций и ИП
(УСНО, ОСНО, ЕНВД, патенты),открытие/закрытие ООО и ИП, сдача отчетности в т.ч.
Интернет(Контур, Белинфоналог, СБИС++, Такском, Астрал), восстановление и
ведение бухгалтерского учета на всех участках, ведение организаций имеющих
обособленные подразделения, учет НДС Таможенный союз, ведение книги покупок,
книги продаж, расчет заработной платы и взносов с ФОТ, сверка с контрагентами,
составление баланса, сотрудничество с валютным контролем, опыт прохождения
камеральных/встречных проверок. Интернет-торговля, строительство, производство.Свободно 1 С 8.3, УТ 11.3.
Повышение квалификации
2016 Профессиональный (главный) бухгалтер Международная академия профессиональных бухгалтеров,Бухгалтерский и налоговый учет
2014 английский языкWall Street English
2011 Семинар "Практика исчисления НДС 2011год"ЗАО "Сплайн-Центр", сертификат
2011 Семинар "УСНО плюсы и минусы налогового режима"ЗАО "Сплайн - Центр"
2011 Основные механизмы платформы 1С: Предприятие 8.2 НОУ "1С- Образование"