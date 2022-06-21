J_philippa27

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Привет, друзья! Меня зовут Юлия, мне 22 года. Имею высшее образование в сфере журналистики и опыт работы 3 года. Работала в газете "Читинское обозрение", где писала статьи на различные общественно важные темы. В настоящий момент работаю в маркетинговом агентстве и в мои задачи входит написание рекламных статей, продающих рекламных текстов, ведение социальны сетей моей компании, редактура и рерайтинг готовых текстов, написание сценариев для проводимых нашей компанией мероприятий.

В свободное от работы время я занимаюсь спортом и саморазвитием. Много читаю, рисую на графическом планшете.