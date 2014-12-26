JaRosLoveN1

Инженер по защите информации
Школа №9 с углубленным английским языком
Образование
Таганрогский технологический институт Южного федерального университета, Таганрог
Факультет информационной безопасности, Информационная безопасность телекоммуникационных систем
Знание языков
Русский — родной
Английский — свободно владею
Французский - перевожу со словарем
Опыт работы 6 месяцев
инженер отдела криптографической защиты информации
Работа с программами крипто- про.крипто-арм.работа с клиентами.аккредитация на площадках. Техническая поддержка пользователей. Удаленное подключение. Изготовления ключей ЭЦП. Создания квалифицированных сертификатов и усиленной квалифицированной подписи для информационных систем, в которых они подлежат применению.
Ключевые навыки
Лейтенант запаса.Ответственный, коммуникабельный, общительный, целеустремленный, быстрообучаемый.