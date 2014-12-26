JaRosLoveN1

Инженер по защите информации

Школа №9 с углубленным английским языком

Образование

Таганрогский технологический институт Южного федерального университета, Таганрог

Факультет информационной безопасности, Информационная безопасность телекоммуникационных систем

Знание языков

Русский — родной

Английский — свободно владею

Французский - перевожу со словарем

Опыт работы 6 месяцев

инженер отдела криптографической защиты информации

Работа с программами крипто- про.крипто-арм.работа с клиентами.аккредитация на площадках. Техническая поддержка пользователей. Удаленное подключение. Изготовления ключей ЭЦП. Создания квалифицированных сертификатов и усиленной квалифицированной подписи для информационных систем, в которых они подлежат применению.

Ключевые навыки

Лейтенант запаса.Ответственный, коммуникабельный, общительный, целеустремленный, быстрообучаемый.