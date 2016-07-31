Статьи, переводы( Английский язык), fine art

Владею Английским языком (Upper Intermediate | Advanced)

Являюсь студенткой " Высшей школы печати и медиатехнологий "

Окончила художественную школу, интересуюсь дизайном, современным искусством,иностранными языками, фотографией, журналистикой.

Умею писать грамотные, уникальные тексты на разные темы.Для себя пишу заметки и стихи.

Готова браться за любую работу, гаранитирую выполнение в срок и значительную трудоспособность.

Ответственно отношусь к выполняемой работе.