Статьи, переводы( Английский язык), fine art
Владею Английским языком (Upper Intermediate | Advanced)
Являюсь студенткой " Высшей школы печати и медиатехнологий "
Окончила художественную школу, интересуюсь дизайном, современным искусством,иностранными языками, фотографией, журналистикой.
Умею писать грамотные, уникальные тексты на разные темы.Для себя пишу заметки и стихи.
Готова браться за любую работу, гаранитирую выполнение в срок и значительную трудоспособность.
Ответственно отношусь к выполняемой работе.
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