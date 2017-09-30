Профессиональная помощь IT-специалиста
Знание операционных систем линеек Windows, Windows Server, Linux (Debian, Ubuntu).
Навыки администрирования служб AD DS, DNS, DHCP, FTP, RDP, SMB.
Правка страниц сайтов, написанных на HTML, CSS.
Борьба с вирусами, настройка firewall (в то числе iptables), закрытие уязвимостей.
Помощь в установке и настройке Microsoft SQL Server, а также сервера 1С: Предприятие.
Решение прочих трудностей в Вашей IT-инфраструктуре.
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Портфолио
- Создание сайтов на чистом HTML + CSS117 просмотров
Системное программирование
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