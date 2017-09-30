Профессиональная помощь IT-специалиста

Знание операционных систем линеек Windows, Windows Server, Linux (Debian, Ubuntu).

Навыки администрирования служб AD DS, DNS, DHCP, FTP, RDP, SMB.

Правка страниц сайтов, написанных на HTML, CSS.

Борьба с вирусами, настройка firewall (в то числе iptables), закрытие уязвимостей.

Помощь в установке и настройке Microsoft SQL Server, а также сервера 1С: Предприятие.

Решение прочих трудностей в Вашей IT-инфраструктуре.