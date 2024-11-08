Арт-дизайнер / Программный инженер

Являюсь опытным программным инженером и арт-дизайнером, сочетающим навыки разработки веб-приложений и создания креативного визуального контента. Обладаю аналитическим складом ума, стремлением к развитию и способностью к самообучению.



В моей профессиональной деятельности я генерирую идеи и концепции, разрабатываю внешний вид сайтов, приложений и лендингов, создаю фирменный стиль, логотипы и упаковку, готовлю макеты печатной продукции, баннеры и обложки для социальных сетей, а также выполняю ретушь фотографий.

Мои навыки позволяют мне успешно работать в команде и самостоятельно, управлять временем и планировать рабочий день, искать и анализировать информацию, а также следить за трендами и насмотренностью.



Я являюсь востребованным специалистом на рынке труда и способен решать сложные задачи, обеспечивая высокое качество работы.