JackKhoros

Разрабатываю шрифты на основе Вашего почерка

1. Я присылаю вам фотографию примера, вы пишете на листе А4 от руки каждый символ, как на этой фотографии (лучше всего гелевой черной ручкой, но не обязательно);

2. Присылаете мне скан;

3. Я разрабатываю шрифт, присылаю скриншоты (демонстрация и доказательство работы);

4. Вы перечисляете мне оплату, я высылаю вам файл со шрифтом. Вы его устанавливаете в систему и пользуетесь!

Напечатанный с использованием такого шрифта текст выглядит как написанный от руки черной гелевой ручкой

Время выполнения - от 1 суток до 1 недели. Цена - 2000р (если работы много и не успеваю - дешевле).