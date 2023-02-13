Jack_Rider

Занимал должность звукорежиссёра на профессиональной звукозаписывающей студии. Работал с AndyPanda, Лиля Виноградова, Хлеб.
Последнее время работал на телевидении в качестве, звукооператора, звукорежиссёр и звукоинженера.
Участвовал в YouTube проектах:
RoastBattle
Блицкриг
FAMETIME TV (Лаура Джугелия)
Хардкор MMA и т.д.
Телевизионные проекты:
Последний герой (ТВ3)
Обмен домами (Ю)
Миллион на мечту (ТНТ)
Битва экстрасенсов (ТНТ)
12 Злобных зрителей (Mtv)
Совбез (РЕН ТВ)
Сторонние навыки:
Занимаюсь фотографией несколько лет, есть базовое умение обрабатывать фотографии (LightRoom)
ДЕЛАЛ АРАНЖИРОВКИ НА ЗАКАЗ В РАЗНЫХ СТИЛЯХ МУЗЫКИ
(РЕКЛАМА, ВИДЕО, КОРОТКИЕ КЛИПЫ, YOUTUBE)
Есть голос, озвучивал Коммерческие рекламные ролики для Lukoil, на своем канале озвучивал несколько роликов для себя.
Навыки:
Звукорежиссёр
Микрофонный оператор
Звуковая инженерия
Аранжировка
Музыкант
Фотограф
Компьютерные сети
Монтаж видео
Дубляж