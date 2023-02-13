Jack_Rider

Алексей Чепелев Jack_Rider

 
25 летУзбекистан/Ташкент
год на фриланс-бирже
Был
год назад
звукорежиссер, звукоинженер, аранжировщик, музыкальный продюсер, музыкант, фотограф

Занимал должность звукорежиссёра на профессиональной звукозаписывающей студии. Работал с AndyPanda, Лиля Виноградова, Хлеб.

Последнее время работал на телевидении в качестве, звукооператора, звукорежиссёр и звукоинженера.

Участвовал в YouTube проектах:

  • RoastBattle

  • Блицкриг

  • FAMETIME TV (Лаура Джугелия)

  • Хардкор MMA и т.д.

Телевизионные проекты:

  • Последний герой (ТВ3)

  • Обмен домами (Ю)

  • Миллион на мечту (ТНТ)

  • Битва экстрасенсов (ТНТ)

  • 12 Злобных зрителей (Mtv)

  • Совбез (РЕН ТВ)

Сторонние навыки:

  • Занимаюсь фотографией несколько лет, есть базовое умение обрабатывать фотографии (LightRoom)

  • ДЕЛАЛ АРАНЖИРОВКИ НА ЗАКАЗ В РАЗНЫХ СТИЛЯХ МУЗЫКИ

(РЕКЛАМА, ВИДЕО, КОРОТКИЕ КЛИПЫ, YOUTUBE)

  • Есть голос, озвучивал Коммерческие рекламные ролики для Lukoil, на своем канале озвучивал несколько роликов для себя.

Навыки:

Звукорежиссёр

Микрофонный оператор

Звуковая инженерия

Аранжировка

Музыкант

Фотограф

Компьютерные сети

Монтаж видео

Дубляж