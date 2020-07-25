Помогаю бизнесу улучшать эффективность с помощью контекстной рекламы от стратегии. Разработка комплексного трафика.

Меня зовут Евгений Иванов и являюсь специалистом Яндекс Директ и Goolge ADS.

Начиная с 2017 года я активно применяю свои знания в маркетинге на практике. В прошлом развивал свои навыки в нескольких сферах.

За все время своего становления в маркетинге я вложил десятки тысяч рублей в свое профессиональное образование в данной сфере.

Да и сейчас не прекращаю обучаться чему-то новому, регулярно посещаю конференции в сфере маркетинга и трафика.

Прошел 2 крупных тренинга только за последний год. В том числе прошел обучение у Ильи Цымбалиста и Алексея Лысенко. В треннинг-центре «PPO ТРАФИК» (Санкт Петербург).

Каждый день я стараюсь находить (и нахожу) минимум 2 часа своего времени, которые я трачу на свое образование и дальнейшее повышение знаний в конкретной области. Инвестиции в себя и в свое развитие самые надежные инвестиции из всех.

Курс"Директ Мастер" И.Цимбалист (с 2019 г.).

Курс «PRO СТРАТЕГИИ», тренинг-центр «PRO-ТРАФИК» (Санкт-Петербург), 2020 г.

Сертификат Google Analytics (с 2020 г.).

Опыт работы

Контекстная реклама — 3 года.

Сертификат специалиста по Google ADS (проведение поисковых кампаний в «Google Поиске»), 2020 г.

ИП или статус самозанятого

616403013662, 2020–2020 гг.