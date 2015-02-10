О себе: целеустремленная, ответственная, инициативная, легко обучаемая. Высшее филологическое образование.

Я могу сделать для Вас:

- оформление группы Вконтакте "под ключ"

- ведение (администрирование) и развитие групп в ВК (публикация интересного, иллюстрированного, «вирусного» контента (цитаты, притчи, истории с фотографиями)

- общение с участниками, публикация постов и опросов, подразумевающих дискуссии в комментариях

- написание статей на любимые темы* (см. ниже)

- написание заказных статей и фото-обзоров на товары

*Любимые темы: детские и женские, интернет-магазины, похудения и фитнес, мода и Fashion индустрия, фотография, творчество, изделия ручной работы, косметология, косметика, парфюмерия, домашний текстиль