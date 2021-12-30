Jagodkina_Ana

Здравствуйте. Меня зовут Анастасия. Работаю под псевдонимом Anastasia Jagodkina. Живу в городе Полтава (Украина). Я копирайтер, переводчик, сторителлер. В совершенстве владею английским и польским языками.
Закончила НПУ им. Драгоманова магистратуру по специальности иностранная филология, с отличием. Закончила 2 курса обучения "Начинающий" и "Специалист" в Школе копирайтинга Юлии Волкодав. На данный момент прохожу обучение на курсе "Продающие тексты" и "Лендинги под ключ" Школы копирайтинга Юлии Волкодав. Также регулярно участвую в семинарах и вебинарах по копирайтингу (продающим текстам, SEO копирайтингу пр ). Ежедневно совершенствую и оттачиваю свое мастерство.
Специализируюсь на продающих текстах для товаров, услуг и приложений. Пишу информационные статьи, SEO-тексты, наполняю интернет-магазины текстами о товарах, пишу статьи на иностранных языках, выполняю переводы.
Темы, на которые пишу:
Тексты на иностранных языках ( англ., польский)
туризм
Медицинские тексты
воспитание детей
товары для детей и дома
Взаимоотношения, психология
Продающие тексты: создам для Вас структурированный и грамотный материал для конкретной целевой аудитории. Для меня важно знать, что результаты моей работы - мои тексты, приносят Вам огромную прибыль и новых клиентов.
Написанные мною информационные статьи будут интересны и привлекут внимание Ваших читателей. Без воды, штампов и заспамленности, общих избытых фраз в тексте.
При написании SEO-текстов ключевые фразы вставлю логично и грамотно, гармонично введя их в общий контекст.
Работая со мной, Вы получите необыкновенные и интригующие заголовки и новые лиды.
После вычитки каждый текст проверяю:
«Орфограммка» — Грамотность и красота текста
Text.ru и ETXT.ru – Уникальность текста
GLVRD.ru – Улучшение текста.
Уникальность текста гарантирую не менее 96%. Спокойно отношусь к конструктивной критике. При необходимости, доработаю текст, приняв во внимание Ваши заметки и рекомендации.
Ценю свое и Ваше время, все тексты и заказы будут выполнены гарантированно - точно в срок.
Буду рада нашему сотрудничеству!
P.S. Жду Вашего заказа!
Для связи со мной: пишите на почту