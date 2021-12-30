Jagodkina_Ana

“Копирайтинг для решения Ваших задач. Сила печатного слова” SEO, продающие тексты, посты, перевод

Здравствуйте. Меня зовут Анастасия. Работаю под псевдонимом Anastasia Jagodkina. Живу в городе Полтава (Украина). Я копирайтер, переводчик, сторителлер. В совершенстве владею английским и польским языками.

Закончила НПУ им. Драгоманова магистратуру по специальности иностранная филология, с отличием. Закончила 2 курса обучения "Начинающий" и "Специалист" в Школе копирайтинга Юлии Волкодав. На данный момент прохожу обучение на курсе "Продающие тексты" и "Лендинги под ключ" Школы копирайтинга Юлии Волкодав. Также регулярно участвую в семинарах и вебинарах по копирайтингу (продающим текстам, SEO копирайтингу пр ). Ежедневно совершенствую и оттачиваю свое мастерство.

Специализируюсь на продающих текстах для товаров, услуг и приложений. Пишу информационные статьи, SEO-тексты, наполняю интернет-магазины текстами о товарах, пишу статьи на иностранных языках, выполняю переводы.

Темы, на которые пишу:

Тексты на иностранных языках ( англ., польский)

туризм

Медицинские тексты

воспитание детей

товары для детей и дома

Взаимоотношения, психология

Продающие тексты: создам для Вас структурированный и грамотный материал для конкретной целевой аудитории. Для меня важно знать, что результаты моей работы - мои тексты, приносят Вам огромную прибыль и новых клиентов.

Написанные мною информационные статьи будут интересны и привлекут внимание Ваших читателей. Без воды, штампов и заспамленности, общих избытых фраз в тексте.

При написании SEO-текстов ключевые фразы вставлю логично и грамотно, гармонично введя их в общий контекст.

Работая со мной, Вы получите необыкновенные и интригующие заголовки и новые лиды.

После вычитки каждый текст проверяю:

«Орфограммка» — Грамотность и красота текста

Text.ru и ETXT.ru – Уникальность текста

GLVRD.ru – Улучшение текста.

Уникальность текста гарантирую не менее 96%. Спокойно отношусь к конструктивной критике. При необходимости, доработаю текст, приняв во внимание Ваши заметки и рекомендации.

Ценю свое и Ваше время, все тексты и заказы будут выполнены гарантированно - точно в срок.

Буду рада нашему сотрудничеству!

P.S. Жду Вашего заказа!

Для связи со мной: пишите на почту