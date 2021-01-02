Профессиональный разработчик с более 5-ти летним опытом. PHP, JS, MySQL, Vue.js, OpenCart, WP, Drupal, Laravel

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Всем привет! Я программист с опытом работы более 5-ти лет.Я могу помочь вам или вашему бизнесу создать полностью отточенное и профессиональное деловое решение.

О работе:

⭐ FRONT-END DEVELOPMENT⭐

✅ Vue.JS

✅ JavaScript

✅ jQery

✅ HTML5

✅ Bootstrap

✅ gulp+stylus+pug

⭐ BACK-END DEVELOPMENT⭐

✅PHP Frameworks: Laravel/YII/Codeigniter

✅CMS: WordPress/OpenCart

Так же есть команда специалистов которые занимаются SEO продвижением:

✅ Технический аудит сайта

✅ Анализ конкуренции

✅ Внутренняя оптимизация сайта

✅ Внешняя оптимизация сайта

✅ Техническая поддержка сайта

✅ Дополнительные услуги

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⭐Контакты⭐

✉️ [email protected]

📞 +38 (068)-3-808-808

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⭐Преимущества работы со мной⭐

✅ Профессиональный подход

✅ Работа выполняется в срок

✅ На связи 24/7

✅ Работу делаю качественно и быстро

✅ Индивидуальный подход ко всем проектам

Быстро, качественно, недорого- выбирайте любые 2 пункта.