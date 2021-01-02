Jakim

Виталий Jakim

 
33 годаУкраина/Хмельницкий
8 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Профессиональный разработчик с более 5-ти летним опытом. PHP, JS, MySQL, Vue.js, OpenCart, WP, Drupal, Laravel

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Front-end﻿⭐Back-end﻿⭐SEO﻿⭐

Всем привет! Я программист с опытом работы более 5-ти лет.Я могу помочь вам или вашему бизнесу создать полностью отточенное и профессиональное деловое решение.

О работе:

имею огромный опыт в Back-end и Front-end разработке.

⭐ FRONT-END DEVELOPMENT⭐

✅  Vue.JS

✅  JavaScript

✅  jQery

✅  HTML5

✅  Bootstrap

✅  gulp+stylus+pug

⭐ BACK-END DEVELOPMENT⭐ 

✅PHP Frameworks: Laravel/YII/Codeigniter

✅CMS: WordPress/OpenCart

Так же есть команда специалистов которые занимаются SEO продвижением:

✅  Технический аудит сайта

✅  Анализ конкуренции

✅  Внутренняя оптимизация сайта

✅  Внешняя оптимизация сайта

✅  Техническая поддержка сайта

✅  Дополнительные услуги

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⭐Контакты⭐

✉️  [email protected]

📞 +38 (068)-3-808-808

Напишите мне в  Телеграм﻿

⭐Преимущества работы со мной⭐

   

     ✅ Профессиональный подход

     ✅ Работа выполняется в срок

     ✅ На связи 24/7

     ✅ Работу делаю качественно и быстро

     ✅ Индивидуальный подход ко всем проектам

Быстро, качественно, недорого- выбирайте любые 2 пункта.

PHPJavascriptWordPressOpenCartLaravelMySQLHTMLBootstrapDrupalYiiGulpVue.jsАудит сайтаCodeIgniter
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