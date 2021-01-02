⭐Front-end⭐Back-end⭐SEO⭐
Всем привет! Я программист с опытом работы более 5-ти лет.Я могу помочь вам или вашему бизнесу создать полностью отточенное и профессиональное деловое решение.
О работе:имею огромный опыт в Back-end и Front-end разработке.
⭐ FRONT-END DEVELOPMENT⭐
✅ Vue.JS
✅ JavaScript
✅ jQery
✅ HTML5
✅ Bootstrap
✅ gulp+stylus+pug
⭐ BACK-END DEVELOPMENT⭐
✅PHP Frameworks: Laravel/YII/Codeigniter
✅CMS: WordPress/OpenCart
Так же есть команда специалистов которые занимаются SEO продвижением:
✅ Технический аудит сайта
✅ Анализ конкуренции
✅ Внутренняя оптимизация сайта
✅ Внешняя оптимизация сайта
✅ Техническая поддержка сайта
✅ Дополнительные услуги
⭐Контакты⭐
📞 +38 (068)-3-808-808
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⭐Преимущества работы со мной⭐
✅ Профессиональный подход
✅ Работа выполняется в срок
✅ На связи 24/7
✅ Работу делаю качественно и быстро
✅ Индивидуальный подход ко всем проектам
Быстро, качественно, недорого- выбирайте любые 2 пункта.
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