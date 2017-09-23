Ищу удалённую работу без телефонных звонком и MLM.

Меня зовут Жанна. Мне 40 лет. У меня законченное высшее образование по специальности "Психолог. Преподаватель психологии." А также я закончила колледж при Литературном Институте имени Горького, факультет "поэзия". Закончила курсы "Фотография" (продвинутый уровень), "Lightroom". Основной опыт работы в сфере HR (рекрутинг, адаптация новых сотрудников, аттестация сотрудников, развитие корп.культуры и пр.).

Затем на протяжении года я занималась созданием контента для сайта компании, занимающейся подготовкой собак к выставкам, и обучением хендлингу. У меня есть опыт работы секретарём, администратором, помощником руководителя. А также опыт управления отделом секретариата.

На данный момент меня интересует удалённая работа (я мама двоих детей, нахожусь дома), связанная с работой в интернете. Без телефонных звонков. Не рассматриваю работу в сфере MLM.

Возможные варианты работы, где я могу быть полезна:

удалённый помощник / помощник руководителя / расшифровка аудио и видео записей / поддержка контента / подтверждение заказов в интернет магазине / администратор проекта / информационная поддержка пользователей / поиск резюме соискателей / корректор текстов / редактирование статей / первичная обработка фотографий формата RAW в Lightroom / фотограф начального уровня / помощник фотографа и т.п.

Я исполнительная, ответственная, доброжелательная, контактная, у меня грамотная письменная и устная речь, я уверенный пользователь ПК, свободно чувствую себя в просторах сети интернет.

Я увлекаюсь фотографией, кинологией и хендлингом, психологией личности.

Получаю удовольствие от ощущения собственной полезности :-)

Буду рада сотрудничеству.