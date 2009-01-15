Анастасия Якухина JameliaJamelia
42 годаРоссия/Ростов-на-Дону
15 лет на фриланс-бирже
Была
15 лет назад
Контакты:
ICQ: 392-657-139
E-mail: [email protected]
Услуги по моделированию и оптимизации бизнес-процессов с использованием BPwin, ARIS, Visio.
По желанию заказчика дополнительно выполняю работы по описанию бизнес-процессов в формате текстовых документов.
Применение системного и процессного подходов в решении поставленных задач.
Гарантирую профессионализм, ответственность, оперативность и высокое качество исполнения проекта.
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