Контакты:

ICQ: 392-657-139

E-mail: [email protected]

Услуги по моделированию и оптимизации бизнес-процессов с использованием BPwin, ARIS, Visio.

По желанию заказчика дополнительно выполняю работы по описанию бизнес-процессов в формате текстовых документов.

Применение системного и процессного подходов в решении поставленных задач.

Гарантирую профессионализм, ответственность, оперативность и высокое качество исполнения проекта.