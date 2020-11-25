Свободно владею программой Adobe Illustrator, поэтому:
Нарисую векторную графику и векторные иллюстрации любой сложности и стилистики (флэт, лайн, изометрия)
+Логотипы и иконки
+Бесшовные векторные паттерны
+Иллюстрации для полиграфии и фирменной продукции
+Иллюстрации для рекламных макетов
+Фирменные иллюстрации для корпоративных сайтов
Так же владею Adobe Photoshop и Corel Draw на хорошем среднем уровне:
+Сделаю макеты рекламной полиграфической продукции (флаеры, листовки, визитки, календари и др.)
+Разработаю баннеры для сайтов и социальных сетей
+Услуги фотомонтажа (в зависимости от сложности работы)
Для работы мне необходимо ТЗ, а так же примеры того, какой вы бы хотели видеть готовую работу. Если нет четкого понимания, то в зависимости от сложности заказа, могу помочь с подбором примеров.
Портфолио
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- Рабочий стол45 просмотров
- Городская улица23 просмотра
- Лев (логотип)47 просмотров
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- Паттерн лимоны42 просмотра
- Королевские ворота53 просмотра
- Lips38 просмотров