Меня зовут Полина. Я дизайнер-иллюстратор

Свободно владею программой Adobe Illustrator, поэтому:

Нарисую векторную графику и векторные иллюстрации любой сложности и стилистики (флэт, лайн, изометрия)

+Логотипы и иконки

+Бесшовные векторные паттерны

+Иллюстрации для полиграфии и фирменной продукции

+Иллюстрации для рекламных макетов

+Фирменные иллюстрации для корпоративных сайтов

Так же владею Adobe Photoshop и Corel Draw на хорошем среднем уровне:

+Сделаю макеты рекламной полиграфической продукции (флаеры, листовки, визитки, календари и др.)

+Разработаю баннеры для сайтов и социальных сетей

+Услуги фотомонтажа (в зависимости от сложности работы)

Для работы мне необходимо ТЗ, а так же примеры того, какой вы бы хотели видеть готовую работу. Если нет четкого понимания, то в зависимости от сложности заказа, могу помочь с подбором примеров.