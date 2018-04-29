Jamka5995

Джамолиддин Курбанов Jamka5995

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад

Электронная почта:                                     [email protected]

Возраст:                                                             26.04.1985(32 год)

Проживание:                                                  Узбекистан, город Ташкент (Алмазарский р-н, ул. Кара-Камыш, 1/2, д.12а, кв.25)

Гражданство:                                                  Узбекистан

Языки:                                                                Русский

                                                                               Узбекский

                                                                               Корейский

                                                                      Английский – Базовые знания

 

Тип занятости:                                 Фриланс, Постоянная работа

График:                                              Полныйрабочий день, Удалённая работа

Образование                                          Средняя Школа №133

 

Опыт работы                                        2013 – 2018 –продолжаю работать

                                                                             Видеомонтажер

- Работа со звуком (использование музыки иголоса)- Дизайн заставок

- Наложениеэффектов, масок, анимации.

- Цветокоррекция

                                                                      - Обработка видео, аудио, графики, фото

Работа в программах                    Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Red Giant PluralEyes

              

Личные качества

Адекватный, спокойный, усидчивый, уверенный, тоткоторый идет до конца в своих начинаниях, довожу каждое дело до конца...