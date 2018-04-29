Электронная почта: [email protected]
Возраст: 26.04.1985(32 год)
Проживание: Узбекистан, город Ташкент (Алмазарский р-н, ул. Кара-Камыш, 1/2, д.12а, кв.25)
Гражданство: Узбекистан
Языки: Русский
Узбекский
Корейский
Английский – Базовые знания
Тип занятости: Фриланс, Постоянная работа
График: Полныйрабочий день, Удалённая работа
Образование Средняя Школа №133
Опыт работы 2013 – 2018 –продолжаю работать
Видеомонтажер
- Работа со звуком (использование музыки иголоса)- Дизайн заставок
- Наложениеэффектов, масок, анимации.
- Цветокоррекция
- Обработка видео, аудио, графики, фото
Работа в программах Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Red Giant PluralEyes
Личные качества
Адекватный, спокойный, усидчивый, уверенный, тоткоторый идет до конца в своих начинаниях, довожу каждое дело до конца...