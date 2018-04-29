Электронная почта: [email protected]

Возраст: 26.04.1985(32 год)

Проживание: Узбекистан, город Ташкент (Алмазарский р-н, ул. Кара-Камыш, 1/2, д.12а, кв.25)

Гражданство: Узбекистан

Языки: Русский

Узбекский

Корейский

Английский – Базовые знания

Тип занятости: Фриланс, Постоянная работа

График: Полныйрабочий день, Удалённая работа

Образование Средняя Школа №133

Опыт работы 2013 – 2018 –продолжаю работать

Видеомонтажер

- Работа со звуком (использование музыки иголоса)- Дизайн заставок

- Наложениеэффектов, масок, анимации.

- Цветокоррекция

- Обработка видео, аудио, графики, фото

Работа в программах Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects, Red Giant PluralEyes

Личные качества

Адекватный, спокойный, усидчивый, уверенный, тоткоторый идет до конца в своих начинаниях, довожу каждое дело до конца...