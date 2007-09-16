Моя цель - предоставить лучшую услугу!
Работая со мной вы экономите:
Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Гарантия на верстку.В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!
Связь:
E-mail: [email protected]
Телеграм:
Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- всегда на связи
Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из Sketch, Figma, Zeplin,
- CSS3\JS анимация сайтов.
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), SASS, Flexbox, БЭМ.
Связь:
E-mail: [email protected]
Телеграм: yevhen_andrikanych
Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:
WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.
Портфолио:
- http://www.weblancer.net/users/bliznets/portfolio/
Связь:
E-mail: [email protected]
Телеграм: yevhen_andrikanych