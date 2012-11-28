JanaKlimenkoJK

Клименко JanaKlimenkoJK

 
33 годаУкраина/Запорожье
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
PSD to HTML

- Профессиональная кроссбраузерная верстка в соответствии со стандартами W3C

- Верстка любой сложности

- HTML5, CSS3, JQuery

- Резина, адаптивная верстка

- Нестандартные элементы управления и шрифты

- Нейминг в соответствии методологий БЭМ

- Логичные названия на английском

- Аккуратный, чистый, логичный код

- 100% соблюдение сроков

- Работаю регулярно, не пропадаю!

HTMLjQuery
Портфолио