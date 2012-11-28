Клименко JanaKlimenkoJKJanaKlimenkoJK
33 годаУкраина/Запорожье
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
PSD to HTML
- Профессиональная кроссбраузерная верстка в соответствии со стандартами W3C
- Верстка любой сложности
- HTML5, CSS3, JQuery
- Резина, адаптивная верстка
- Нестандартные элементы управления и шрифты
- Нейминг в соответствии методологий БЭМ
- Логичные названия на английском
- Аккуратный, чистый, логичный код
- 100% соблюдение сроков
- Работаю регулярно, не пропадаю!
Портфолио
- Alfa torg131 просмотр
- Точка доступа127 просмотров
- Точка доступа118 просмотров
- Сотдел131 просмотр
- Сотдел117 просмотров
- Stikers120 просмотров
- Stikers113 просмотров
- Ipoteka122 просмотра
- Vip home127 просмотров
- Рейтинг роддомов151 просмотр