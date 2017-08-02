Ответственная Я.

Всем доброго времени суток, кто зашел на мой профиль :)

Меня зовут Яна, я путешественница, отличница и просто хороший человек.

Закончила СПБГАУ по специальности "Туризм" с красным дипломом, обучалась так же параллельно немецкому языку.

Работала в туристической сфере, а так же в сферах продаж и гостиничном бизнесе. В университете так же занималась местной газетой.

Очень коммуникабельна, ответственна и пунктуальна.

Во время работы в туризме занималась наполнением рабочих групп Вконтакте.

Занималась личным блогом, так же наполняю личный инстаграмм.

Имею большой опыт в расшифровках записей( работала на несколько изданий в Москве).

Люблю путешествовать, большой опыт путешествий по Европе( самостоятельных). Хорошо разбираюсь в данной тематике( билеты, спец предложения,советы для туристов и т.д.)

В данный момент проживаю в Нидерландах, "живу" и думаю на английском языке, так же знаю на уровне бытового языка: голландский и немецкий. Занималась переводом афиш для нескольких мероприятий.

В работе я отличный исполнитель,а так же чуткий помощник для руководителя.

Буду рада Вашим предложениям!

С уважением, Яна