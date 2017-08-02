Всем доброго времени суток, кто зашел на мой профиль :)
Меня зовут Яна, я путешественница, отличница и просто хороший человек.
Закончила СПБГАУ по специальности "Туризм" с красным дипломом, обучалась так же параллельно немецкому языку.
Работала в туристической сфере, а так же в сферах продаж и гостиничном бизнесе. В университете так же занималась местной газетой.
Очень коммуникабельна, ответственна и пунктуальна.
Во время работы в туризме занималась наполнением рабочих групп Вконтакте.
Занималась личным блогом, так же наполняю личный инстаграмм.
Имею большой опыт в расшифровках записей( работала на несколько изданий в Москве).
Люблю путешествовать, большой опыт путешествий по Европе( самостоятельных). Хорошо разбираюсь в данной тематике( билеты, спец предложения,советы для туристов и т.д.)
В данный момент проживаю в Нидерландах, "живу" и думаю на английском языке, так же знаю на уровне бытового языка: голландский и немецкий. Занималась переводом афиш для нескольких мероприятий.
В работе я отличный исполнитель,а так же чуткий помощник для руководителя.
Буду рада Вашим предложениям!
С уважением, Яна