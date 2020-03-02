Janca-jakub_96

Гарантируем вам качество и пунктуальность. Но если наш уважаемый клиент не доволен тогда мы возвращаем деньги!

Нужно для заказа:С Вас условия с нас качественный сайт,наша цель выполнить качественно все то что вы требуете от нашей команды.

Услуга включает: Адаптивный сайт Установка на хостинг Доменное имя SEO оптимизация сайта.Подбор картинок Онлайн консультант.Настройка автонаполнения ,Наполнение контентом.

Срок выполнения: 9 дней

Тип:

Фреймворк JavaScript: Без фреймворка, ReactCMS: WordpressФреймворк CSS: Bootstrap, Semantic-UI, Material UIТип БД: MongoDB, MySQL, PostgreSQL, RedisФреймворк PHP: LaravelЯзык разработки: PHP, PythonИнтерфейс на JavaScript: Используется CSS: База данных: Предусмотрена