Janca-jakub_96

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Нужно для заказа:С Вас условия с нас качественный сайт,наша цель выполнить качественно все то что вы требуете от нашей команды.
Услуга включает: Адаптивный сайт Установка на хостинг Доменное имя SEO оптимизация сайта.Подбор картинок Онлайн консультант.Настройка автонаполнения ,Наполнение контентом.
Срок выполнения: 9 дней
Тип:
Фреймворк JavaScript: Без фреймворка, ReactCMS: WordpressФреймворк CSS: Bootstrap, Semantic-UI, Material UIТип БД: MongoDB, MySQL, PostgreSQL, RedisФреймворк PHP: LaravelЯзык разработки: PHP, PythonИнтерфейс на JavaScript: Используется CSS: База данных: Предусмотрена