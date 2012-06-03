Jane005

Евгения Белова Jane005

 
45 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Дизайн, вёрстка, отрисовка лого, обработка фото, предпечатная подготовка

Дизайн, вёрстка, отрисовка логотипов, схем проезда, обтравка и обработка фотографий, предпечатная подготовка.

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