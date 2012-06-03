Дизайн, вёрстка, отрисовка лого, обработка фото, предпечатная подготовка
Дизайн, вёрстка, отрисовка логотипов, схем проезда, обтравка и обработка фотографий, предпечатная подготовка.
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Портфолио
- Брошюра А5 к Балканскому форуму 2011137 просмотров
- Бывший министр здравоохранения РФ Голикова Т.А.199 просмотров
- Бывший министр здравоохранения РФ Голикова Т.А.159 просмотров
- Фирменный стиль, компания "Тетрон".115 просмотров
- Журнал для наркологов «Независимость личности»193 просмотра
- Дизайн и вёрстка полиграфии к медицинскому пленуму152 просмотра
- Диплом спонсоров конференции.154 просмотра
- «Проблема безопасности в анестезиологии»130 просмотров
- Дизайн и вёрстка книги. 164 полосы.121 просмотр
- «Туберкулёз и болезни лёгких».176 просмотров
- «Федерация Анестезиологов Реаниматологов»148 просмотров
- «РНЛ». Утверждённый вариант логотипа.136 просмотров