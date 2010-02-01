Фотограф / секретарь, администратор, оператор

Филиппова Евгения Владимировна

E-mail: [email protected]

Тел. (моб.) +7 (925) 967-56-57

Адрес личного сайта http://www.photo-fly-bird.ru

Проживание Москва (ст. м. Войковская)

Предпочтительное время в пути до будущей работы не более часа

Дата рождения 29.12.1989

Примерная зарплата 25 000 руб.

Административный персонал

Управляющий офисом(Оffice manager)

Секретарь

Учет товарооборота

Образование

Основное

2011 — Российская Международная Академия Туризма, Управление персоналом, менеджер в туризме

Повышение квалификации/курсы

2009 — Студийный портрет, Photo-curs.ru, сертификат

2008 — Фотохудожник, PhotoArtSchool, международный диплом

Профессиональный опыт

02.2010 - 09.2010 , Алтиус Софт

Информационные технологии/системная интеграция

секретарь/менеджер по продажам

Обязанности: обеспечение офиса канцтоварами, расходными материалами, работа с документами (частично документооборот), обработка входящей/исходящей корреспонденции (почта России, электронная почта, курьерские службы), прием и распределение телефонных звонков, выполнение распоряжений руководства, отслеживание клиентской базы, прозвон клиентов, дилеров, отгрузка продукции, консультирование клиентов по телефону, формирование и печать документов

07.2008 - 03.2009 , ЗАО "Центр Навигационных Технологий"

Информационные технологии/системная интеграция

секретарь

Обязанности: обеспечение офиса канцтоварами, расходными материалами, заказ воды, работа с документами, обработка входящей/исходящей корреспонденции, прием и распределение телефонных звонков, выполнение распоряжений руководства.

Достижения: работа в разных отделах компании, горизонтальный карьерный рост

Дополнительная информация

Гражданство: Россия

Языки

Родной язык — Русский

Английский, базовые знания

французский, базовые знания

Ключевые навыки

навыки работы с ПК (уверенный пользователь MS Office, Internet, Adob Photoshop и др. программ), документооборот, решение организационных вопросов, лёгкая обучаемость, быстрое выполнение моментных указаний