Филиппова Евгения Владимировна
E-mail: [email protected]
Тел. (моб.) +7 (925) 967-56-57
Адрес личного сайта http://www.photo-fly-bird.ru
Проживание Москва (ст. м. Войковская)
Предпочтительное время в пути до будущей работы не более часа
Дата рождения 29.12.1989
Примерная зарплата 25 000 руб.
Административный персонал
Управляющий офисом(Оffice manager)
Секретарь
Учет товарооборота
Образование
Основное
2011 — Российская Международная Академия Туризма, Управление персоналом, менеджер в туризме
Повышение квалификации/курсы
2009 — Студийный портрет, Photo-curs.ru, сертификат
2008 — Фотохудожник, PhotoArtSchool, международный диплом
Профессиональный опыт
02.2010 - 09.2010 , Алтиус Софт
Информационные технологии/системная интеграция
секретарь/менеджер по продажам
Обязанности: обеспечение офиса канцтоварами, расходными материалами, работа с документами (частично документооборот), обработка входящей/исходящей корреспонденции (почта России, электронная почта, курьерские службы), прием и распределение телефонных звонков, выполнение распоряжений руководства, отслеживание клиентской базы, прозвон клиентов, дилеров, отгрузка продукции, консультирование клиентов по телефону, формирование и печать документов
07.2008 - 03.2009 , ЗАО "Центр Навигационных Технологий"
Информационные технологии/системная интеграция
секретарь
Обязанности: обеспечение офиса канцтоварами, расходными материалами, заказ воды, работа с документами, обработка входящей/исходящей корреспонденции, прием и распределение телефонных звонков, выполнение распоряжений руководства.
Достижения: работа в разных отделах компании, горизонтальный карьерный рост
Дополнительная информация
Гражданство: Россия
Языки
Родной язык — Русский
Английский, базовые знания
французский, базовые знания
Ключевые навыки
навыки работы с ПК (уверенный пользователь MS Office, Internet, Adob Photoshop и др. программ), документооборот, решение организационных вопросов, лёгкая обучаемость, быстрое выполнение моментных указаний