Jane_Savitskaya

Евгения Jane_Savitskaya

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Продвижение аккаунтов в соцсетях. Составление контент-стратегии. Настройка таргетированной рекламы.

Меня зовут Евгения. Мне 33 года. Живу в Санкт-Петербурге и занимаюсь SMM продвижением.  Имею высшее филологическое образование, два диплома Нетологии по интернет-маркетингу и SMM, владею английским на уровне advanced. В числе услуг, которые я предлагаю:

  • Аудит сообщества, анализ конкурентов, анализ ЦА, выявление основных "болей" и триггеров.
  • Оформление сообщества (описание, виджеты, дизайн)
  • Проработка контент-стратегии Вашего сообщества, составление контент-плана, ведение страницы.
  • Настройка таргетированной рекламы.
По всем вопросам можно писать:

Почта: [email protected]

Telegram: @jay_june