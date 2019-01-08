Jane_Savitskaya

Продвижение аккаунтов в соцсетях. Составление контент-стратегии. Настройка таргетированной рекламы.

Меня зовут Евгения. Мне 33 года. Живу в Санкт-Петербурге и занимаюсь SMM продвижением. Имею высшее филологическое образование, два диплома Нетологии по интернет-маркетингу и SMM, владею английским на уровне advanced. В числе услуг, которые я предлагаю:

Аудит сообщества, анализ конкурентов, анализ ЦА, выявление основных "болей" и триггеров.

Оформление сообщества (описание, виджеты, дизайн)

Проработка контент-стратегии Вашего сообщества, составление контент-плана, ведение страницы.

Настройка таргетированной рекламы.

По всем вопросам можно писать:

Почта: [email protected]

Telegram: @jay_june