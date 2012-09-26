Доброго времени суток, уважаемые посетители)

Я занимаюсь фоторетушью и художественной обработкой фотографий. Вы можете у меня заказать:

- портретную ретушь

- реставрацию и оцветнение старых снимков

- коллажи любой сложности

- стилизацию портретов под масло, рисунок и т.д.

- замену фона, удаление предметов из кадра

Работу выполняю качественно, учитывая все Ваши пожелания. При создании коллажей не использую шаблоны, работаю с нуля, так что Ваша фотография будет уникальна.

Для хорошего результата от Вас жду фотографий, разрешением не меньше 1Мп. Срок исполнения заказа зависит от сложности и объема работ.

По всем вопросом обращайтесь в личку или на почту.