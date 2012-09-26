Доброго времени суток, уважаемые посетители)
Я занимаюсь фоторетушью и художественной обработкой фотографий. Вы можете у меня заказать:
- портретную ретушь
- реставрацию и оцветнение старых снимков
- коллажи любой сложности
- стилизацию портретов под масло, рисунок и т.д.
- замену фона, удаление предметов из кадра
Работу выполняю качественно, учитывая все Ваши пожелания. При создании коллажей не использую шаблоны, работаю с нуля, так что Ваша фотография будет уникальна.
Для хорошего результата от Вас жду фотографий, разрешением не меньше 1Мп. Срок исполнения заказа зависит от сложности и объема работ.
По всем вопросом обращайтесь в личку или на почту.
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