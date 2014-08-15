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Отзывы заказчиков
$9
10 баллов
9 лет назад
Все очень быстро и качественно. Работать приятно) Спасибо! Рекомендую.
Ответный отзыв
Четкая формулировка задачи, своевременная оплата, вежливое общение. Было приятно работать.