Janna-K

Жанна Janna-K

 
40 летРоссия/Москва
9 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
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Отзывы заказчиков
bmwkarlson
Владимир 
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$9
10 баллов
9 лет назад
Перерисовать статуэтку с фото
Все очень быстро и качественно. Работать приятно) Спасибо! Рекомендую.
Четкая формулировка задачи, своевременная оплата, вежливое общение. Было приятно работать.
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