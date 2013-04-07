JannaChuma

Здравствуйте. Меня зовут Жанна. Рада предложить Вам свои услуги в сфере копирайта.

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Работаю ответственно и с вдохновением. Мои работы Вы можете посмотреть на сайте mydearbaby.ru. Все статьи написаны мной.

Как меня можно найти:

Почта - [email protected]

Скайп - fatue11

Qip - [email protected]