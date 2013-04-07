JannaChuma

Здравствуйте. Меня зовут Жанна. Рада предложить Вам свои услуги в сфере копирайта.
-пишу статьи оптимизированные под запрос;
- гарантирую грамотность;
- статья будет легко читаться;
- напишу статью точно в срок и в соответствии с ТЗ;
- гарантирую высокую уникальность;
- возможен дополнительный тюбинг в виде фото, видеоматериалов.
Работаю ответственно и с вдохновением. Мои работы Вы можете посмотреть на сайте mydearbaby.ru. Все статьи написаны мной.
Как меня можно найти:
Почта - [email protected]
Скайп - fatue11
Qip - [email protected]
Действие аккаунта приостановлено!