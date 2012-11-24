Аэрография, дизайн иллюстраций, отрисовка в векторе и растре по фото

Предлагаю услуги художника аэрографиста в качестве приходящего мастера на СТО (Новосибирск), занимающееся кузовными и малярными работами. Оплата сдельная.

Резюме: http://nsk.erabota.ru/staff/search/?id=184043

А в поисках постоянного места работы для росписи автомобилей предлагаю аэрографию мотоциклетных шлемов, топливных баков и обтекателей мотоциклов, ноутбуков, сотовых телефонов, системных блоков, колпаков на запасное колесо, любой оргтехники, и др.