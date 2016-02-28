Жанна Буланкова Jannasanna1993Jannasanna1993
30 летФранция/Париж
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Иллюстратор,графический дизайнер
Профессиональный иллюстратор с опытом работы в издательстве(2 года) и удаленно(фриланс)
Рисую от руки,в фотошопе и иллюстраторе.
Работаю качественно,быстро с душой.
Портфолио
- "Тайский мальчик"260 просмотров
- "Индия"233 просмотра
- "Экзотическая красота"262 просмотра
- Иллюстрация к книге "Вино из одуванчиков"527 просмотров
- "Медитация"294 просмотра
- Иллюстрации1823 просмотра