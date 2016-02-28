Jannasanna1993

Жанна Буланкова Jannasanna1993

 
30 летФранция/Париж
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Иллюстратор,графический дизайнер

Профессиональный иллюстратор с опытом работы в издательстве(2 года) и удаленно(фриланс)

Рисую от руки,в фотошопе и иллюстраторе.

Работаю качественно,быстро с душой.

Photoshop
Портфолио