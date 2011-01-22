Пишу тексты. Хорошие тексты.
Я пишу интересные тексты на нужные вам темы. Тексты как для людей, так и для роботов.
Я не беру на себя слишком много, но, если взялась за работу, то выполню качественно и в срок.
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
14 лет назад
ПРиятное сотрудничество, оперативное исполнение. Все пожелания были учтены и в максимально короткие сроки воплощены в жизнь. Большое спасибо!
Ответный отзыв
С вами было приятно работать, спасибо за аккуратность и терпение!
Копирайтинг
1 отзыв
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Наполнение сайтов
нет отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга
Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $2
от 1 дня
нет рейтинга