ГИС-специались/Картограф

Опыт работы в сфере геоинформационных систем и картографии 3 года.

Выполняю:

- перевод данных с бумажных носителей в векторный формат (оцифровка),

- подготовку цифровых карт к печати,

- разработку карт и их дизайна,

- создание топографических планов различных мастабов согласно ГУГК,

- работы по созданию 3Д-моделей рельефа/местности,

- работа с базами геоданных,

- пространственный анализ геоданных,

- работы по созданию карт высот,

- администрирование Geoserver'ов.

Полный вариант резюме по ссылке на сайте HH.ru:

https://tomsk.hh.ru/resume/a1e08f10ff0301f7820039ed1f41696f556668