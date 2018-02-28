ГИС-специались/Картограф
Опыт работы в сфере геоинформационных систем и картографии 3 года.
Выполняю:
- перевод данных с бумажных носителей в векторный формат (оцифровка),
- подготовку цифровых карт к печати,
- разработку карт и их дизайна,
- создание топографических планов различных мастабов согласно ГУГК,
- работы по созданию 3Д-моделей рельефа/местности,
- работа с базами геоданных,
- пространственный анализ геоданных,
- работы по созданию карт высот,
- администрирование Geoserver'ов.
Полный вариант резюме по ссылке на сайте HH.ru:
https://tomsk.hh.ru/resume/a1e08f10ff0301f7820039ed1f41696f556668
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