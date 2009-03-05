JarosStar

Ярослав Старосельский JarosStar

 
62 годаУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
Дизайнерские решения

Услуги:

— разработка сайта «под ключ» (полный комплекс работ);

— дизайн веб-сайта (макет в *.psd);

— html-вёрстка дизайна (табличная и блочная);

— программирование (установка cms, каталоги, интернет-магазины и пр.);

— разработка фирменного стиля (логотип, бланк, визитки, папка и пр.);

Имеется возможность заключения договора и оплаты безналом.

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