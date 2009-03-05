Дизайнерские решения
Услуги:
— разработка сайта «под ключ» (полный комплекс работ);
— дизайн веб-сайта (макет в *.psd);
— html-вёрстка дизайна (табличная и блочная);
— программирование (установка cms, каталоги, интернет-магазины и пр.);
— разработка фирменного стиля (логотип, бланк, визитки, папка и пр.);
Имеется возможность заключения договора и оплаты безналом.
Портфолио
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