Jaroslav21

Ярослав Андреев Jaroslav21

 
33 годаУкраина/Черкассы
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Транскрибация видео 2 часа

    $7

    Необходима транскрибация видео 2 часа. Нужно перевести его в текст по человечески, без слов паразитов и отвлечений. Рассматриваются только женщины. Оплата 500 руб. Срок 2 дня.

    Транскрибация33 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Озвучка книги

    Нужно озвучить книгу мужским живым голосом. Объем около 190 страниц или 40000 слов. Присылайте примеры ваших аудиозаписей.

    Озвучивание24 заявки
    Закрыт
    6 лет назад