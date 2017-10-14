Jaroslav21

$7
Необходима транскрибация видео 2 часа. Нужно перевести его в текст по человечески, без слов паразитов и отвлечений. Рассматриваются только женщины. Оплата 500 руб. Срок 2 дня.
Транскрибация33 заявки
Закрыт
5 лет назад
Необходима транскрибация видео 2 часа. Нужно перевести его в текст по человечески, без слов паразитов и отвлечений. Рассматриваются только женщины. Оплата 500 руб. Срок 2 дня.
Нужна транскрибация 11.5 часов тренинга видео в текст. Текст на выходе читабельный.
Нужно озвучить книгу мужским живым голосом. Объем около 190 страниц или 40000 слов. Присылайте примеры ваших аудиозаписей.