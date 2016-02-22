Jarosvet

Александр Жученко Jarosvet

 
33 годаУкраина/Кропивницкий
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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  • Организация мультиязычности (.ini файлы) в скрипте с открытым кодом

    Здравствуйте! Необходимо организовать мультиязычность (на .ini файлах) в скрипте Awebcom Board Reload. Принцип организации здесь - [url=http://myrusakov.ru/php-multilingual.html]http://myrusakov.ru/php-multilingual.html [/url]Переключение между языками там уже реализовано, нужно чтобы подключался соответствующий .ini файл. [b]Исполнитель должен предоставить:[/b] [list=1][*] Рабочую версию скрипта.[*]Подробный список реализованных решений.[/list] [b]Инсталлятор скрипта ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад