Здравствуйте! Необходимо организовать мультиязычность (на .ini файлах) в скрипте Awebcom Board Reload. Принцип организации здесь - [url=http://myrusakov.ru/php-multilingual.html]http://myrusakov.ru/php-multilingual.html [/url]Переключение между языками там уже реализовано, нужно чтобы подключался соответствующий .ini файл. [b]Исполнитель должен предоставить:[/b] [list=1][*] Рабочую версию скрипта.[*]Подробный список реализованных решений.[/list] [b]Инсталлятор скрипта ...