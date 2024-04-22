Здравствуйте!
Меня зовут Дмитрий, я опытный таргетолог с более 3-летним стажем. Специализируюсь в настройке и оптимизации рекламных кампаний в Facebook, Instagram и Pinterest. Мои знания позволяют мне эффективно использовать технические возможности этих платформ для достижения желаемых результатов.
Моя экспертиза охватывает:
Настройка и оптимизация рекламных кампаний в Facebook, Instagram и Pinterest.
Отслеживание не только цены конверсии (лида/SMS), но и самого процесса продажи. Моя цель - обеспечить рентабельность рекламных инвестиций.
Аудит рекламных кабинетов для выявления потенциальных улучшений и оптимизации.
Специализация в технических аспектах работы с Facebook и Instagram, обеспечивая эффективную работу вашего бизнеса на этих платформах.
Умение работать с банами (вывод страниц или рекламных кабинетов из блока).
Создание таргет-стратегий для достижения оптимальных результатов.
Ежедневный мониторинг рекламных компаний для быстрого реагирования на изменения.
Сигментация аудиторий для точного и эффективного таргетинга.
Аналитика и отчетность в конце месяца для объективной оценки результатов.
Настройка Facebook Pixel для оптимизации кампаний под продажи.
Создание правильной и масштабируемой структуры кампаний для оптимизации бюджета и автоматизации продаж.
Настройка и создание кастомных аудиторий и конверсий для эффективного ретаргетинга и Look a Like аудиторий.
Анализ конкурентов для определения оптимальных стратегий.
Оптимизация и подкрутка кампаний на основе результатов первых 10 дней.
Имею опыт работы с различными бюджетами, помогу оптимально использовать доступные ресурсы для достижения максимальных результатов. Готов помочь вам привлечь целевую аудиторию и достичь цели вашей рекламной кампании.
С уважением,
Дмитрий
Контактные данные:
Телефон/Viber/WhatsApp: +380950905594
Telegram : https://t.me/Jarvis_Jarv1s
E-mail: [email protected]
Портфолио
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