Таргетированная реклама (Facebook, Instagram, Pinterest)

Здравствуйте!



Меня зовут Дмитрий, я опытный таргетолог с более 3-летним стажем. Специализируюсь в настройке и оптимизации рекламных кампаний в Facebook, Instagram и Pinterest. Мои знания позволяют мне эффективно использовать технические возможности этих платформ для достижения желаемых результатов.

Моя экспертиза охватывает:

Настройка и оптимизация рекламных кампаний в Facebook, Instagram и Pinterest.

Отслеживание не только цены конверсии (лида/SMS), но и самого процесса продажи. Моя цель - обеспечить рентабельность рекламных инвестиций.

Аудит рекламных кабинетов для выявления потенциальных улучшений и оптимизации.

Специализация в технических аспектах работы с Facebook и Instagram, обеспечивая эффективную работу вашего бизнеса на этих платформах.

Умение работать с банами (вывод страниц или рекламных кабинетов из блока).

Создание таргет-стратегий для достижения оптимальных результатов.

Ежедневный мониторинг рекламных компаний для быстрого реагирования на изменения.

Сигментация аудиторий для точного и эффективного таргетинга.

Аналитика и отчетность в конце месяца для объективной оценки результатов.

Настройка Facebook Pixel для оптимизации кампаний под продажи.

Создание правильной и масштабируемой структуры кампаний для оптимизации бюджета и автоматизации продаж.

Настройка и создание кастомных аудиторий и конверсий для эффективного ретаргетинга и Look a Like аудиторий.

Анализ конкурентов для определения оптимальных стратегий.

Оптимизация и подкрутка кампаний на основе результатов первых 10 дней.

Имею опыт работы с различными бюджетами, помогу оптимально использовать доступные ресурсы для достижения максимальных результатов. Готов помочь вам привлечь целевую аудиторию и достичь цели вашей рекламной кампании.

С уважением,

Дмитрий

Контактные данные:

Телефон/Viber/WhatsApp: +380950905594

Telegram : https://t.me/Jarvis_Jarv1s

E-mail: [email protected]