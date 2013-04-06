Навыки и качества:
- Умение рисовать от руки, владение средствами архитектурной графики
- Понимание сочетаемости цветов, композиции, перспективы, привитый художественный вкус
- Наличие художественного образования и дальнейшее его развитие в вузе (специальность - архитектура)
- Высокий уровень владения Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe CorelDraw
- Знание специфики верстки (языки программирования HTML, CSS и кроссбраурзная верстка тем для CMS Wordpress)
- Личностные характеристики: творческий подход к работе, желание совершенствоваться, педантичность и пунктуальность
Работаю в направлении:
- Строгих, выдержанных в определенной гамме дизайнов
- Ярких, красочных и нестандартных решений для интерфейса
- Создание нарезной графики для дизайна: меню, логотипы, шапки, иконки, кнопки статусы и т.д.
- Нестандартная обработка фотографий (при наличии высокого качества исходиков), создание фотоколлажей, аватаров
- Полиграфические услуги: обложка книги, разработка визитки
Что касается работы с заказчиком:
- Внимательно отношусь ко всем пожеланиям, никогда не покажу то, на что самой смотреть бы не хотелось (к оценке своих работ отношусь критично)
- Предварительный показ сверстанного макета с возможностью корректировки отдельных частей (но не всего дизайна вцелом).
- От Вас попрошу только немного терпения (срок работы - от 5 дней) взамен скрупулезно проработанным деталям и качественной графики.
P.S. мой основной опыт - создание оформления для фан-сайтов, что требовало определенный макет дизайна (размещение новостной и информационной колонки, сверху шапка). Но в работе с новыми заказами обещаю индивидуальный (с учетом направления сайта) и креативный подход.
Оплата заказа: Яндекс.Деньги, Webmoney
Буду рада нашему сотрудничеству :) [[email protected]]