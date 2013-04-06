Качественная авторская графика

Навыки и качества:

- Умение рисовать от руки, владение средствами архитектурной графики

- Понимание сочетаемости цветов, композиции, перспективы, привитый художественный вкус

- Наличие художественного образования и дальнейшее его развитие в вузе (специальность - архитектура)

- Высокий уровень владения Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe CorelDraw

- Знание специфики верстки (языки программирования HTML, CSS и кроссбраурзная верстка тем для CMS Wordpress)

- Личностные характеристики: творческий подход к работе, желание совершенствоваться, педантичность и пунктуальность

Работаю в направлении:

- Строгих, выдержанных в определенной гамме дизайнов

- Ярких, красочных и нестандартных решений для интерфейса

- Создание нарезной графики для дизайна: меню, логотипы, шапки, иконки, кнопки статусы и т.д.

- Нестандартная обработка фотографий (при наличии высокого качества исходиков), создание фотоколлажей, аватаров

- Полиграфические услуги: обложка книги, разработка визитки

Что касается работы с заказчиком:

- Внимательно отношусь ко всем пожеланиям, никогда не покажу то, на что самой смотреть бы не хотелось (к оценке своих работ отношусь критично)

- Предварительный показ сверстанного макета с возможностью корректировки отдельных частей (но не всего дизайна вцелом).

- От Вас попрошу только немного терпения (срок работы - от 5 дней) взамен скрупулезно проработанным деталям и качественной графики.

P.S. мой основной опыт - создание оформления для фан-сайтов, что требовало определенный макет дизайна (размещение новостной и информационной колонки, сверху шапка). Но в работе с новыми заказами обещаю индивидуальный (с учетом направления сайта) и креативный подход.

Оплата заказа: Яндекс.Деньги, Webmoney

Буду рада нашему сотрудничеству :) [[email protected]]