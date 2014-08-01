Хотел бы найти удаленную работу. Могу работать в любое время

Казахский Национальный Университет им.Аль-Фараби

Маркетинг, Бакалавр

Казахский — родной

Английский — upper intermediate

Русский — свободно владею

Турецкий — свободно владею

Общий опыт работы 3 года 10 месяцев

Май 2013 — апрель 2014

АО "Казтрансервис"

Главный специалист по логистике

Февраль 2013 — май 2013

ТОО "ЭМИТИ Интернешнл"

Маркетолог

- Проведение маркетинговых исследований, связанных с изучением конъюнктуры рынка, анализом цен и условий реализации, потребностей и предпочтений клиентов, прогнозом продаж и каналов реализации/закупа,SWOT-анализ деятельности предприятия.

- Планирование и ведение маркетингового бюджета.

- Программу стимулирования продаж.

Июль 2010 — январь 2013

ТОО "Жакко"

Маркетолог

- Планирование маркетингового бюджета

- Планирование плана продаж, контроль и развитие продаж региона

- Организация участия компании в мероприятиях

- Изучение рынка аналогичных товаров (анализ спроса и потребления, их мотиваций и колебаний, деятельности конкурентов) и тенденций его развития.

- Участвовать в разработке маркетинговой политики, определении цен, создавать условия для планомерной реализации товара и расширения оказываемых услуг, удовлетворения спроса покупателей (клиентов) на товары