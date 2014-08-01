Казахский Национальный Университет им.Аль-Фараби
Маркетинг, Бакалавр
Казахский — родной
Английский — upper intermediate
Русский — свободно владею
Турецкий — свободно владею
Общий опыт работы 3 года 10 месяцев
Май 2013 — апрель 2014
АО "Казтрансервис"
Главный специалист по логистике
Февраль 2013 — май 2013
ТОО "ЭМИТИ Интернешнл"
Маркетолог
- Проведение маркетинговых исследований, связанных с изучением конъюнктуры рынка, анализом цен и условий реализации, потребностей и предпочтений клиентов, прогнозом продаж и каналов реализации/закупа,SWOT-анализ деятельности предприятия.
- Планирование и ведение маркетингового бюджета.
- Программу стимулирования продаж.
Июль 2010 — январь 2013
ТОО "Жакко"
Маркетолог
- Планирование маркетингового бюджета
- Планирование плана продаж, контроль и развитие продаж региона
- Организация участия компании в мероприятиях
- Изучение рынка аналогичных товаров (анализ спроса и потребления, их мотиваций и колебаний, деятельности конкурентов) и тенденций его развития.
- Участвовать в разработке маркетинговой политики, определении цен, создавать условия для планомерной реализации товара и расширения оказываемых услуг, удовлетворения спроса покупателей (клиентов) на товары