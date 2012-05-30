Java_Developer

Алиса Java_Developer

 
38 летРоссия/Тула
13 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад

Знания

Разработка проектов с использованием IDE: Eclipse, NetBeans;

Использование контейнера сервлетов: Tomcat6.0;

Знания технологий, языков программирования, API:

- Java SE

- Java EE (jsp, servlets)

- JDBC

- XML (DOM, SAX)

- JUnit

- Apache POI

- Apache commons

- ANT

- log4j

- Restlet API

- rome0.8

Базовые знания по: Struts 1.x, Hibernate;

Навыки работы с СУБД:

- MySQL - написание запросов, хранимых процедур;

Опыт работы с системой баг-трекинга(Mantis), контроля версий(TortoiseSVN);

Есть опыт работы c HTML, javascript, ajax (mootools);

Иностранные языки

Английский язык: на уровне чтения технической литературы и документации.

JavascriptMySQLHTMLApacheAjaxJava