Java_Developer

Знания
Разработка проектов с использованием IDE: Eclipse, NetBeans;
Использование контейнера сервлетов: Tomcat6.0;
Знания технологий, языков программирования, API:
- Java SE
- Java EE (jsp, servlets)
- JDBC
- XML (DOM, SAX)
- JUnit
- Apache POI
- Apache commons
- ANT
- log4j
- Restlet API
- rome0.8
Базовые знания по: Struts 1.x, Hibernate;
Навыки работы с СУБД:
- MySQL - написание запросов, хранимых процедур;
Опыт работы с системой баг-трекинга(Mantis), контроля версий(TortoiseSVN);
Есть опыт работы c HTML, javascript, ajax (mootools);
Иностранные языки
Английский язык: на уровне чтения технической литературы и документации.
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