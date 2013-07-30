Большой опыт написания текстов - от рекламных слоганов до аналитики

Образование высшее филологическое. С 2003 года работаю в сфере связей с общественностью. Последние несколько лет занималась социальным маркетингом, социальной рекламой.

Так как постоянно приходилось выступать заказчиком рекламной продукции, очень хорошу понимаю, какие качества ценятся в исполнителе. Помню, как сложно найти профессионала, который будет буквально читать ваши мысли. Обещаю со своей стороны полную адекватность, умение работать в срок и не спорить с пожеланиями.

Я пишу качественные оригинальные тексты различных жанров: пресс-релизы, новости, статьи, рекламные сообщения, интервью, комментарии, аналитические отчеты. Мои материалы размещаются в электронных и печатных СМИ, занималась информационным наполнением государственных и общественных интернет-ресурсов.

Фрилансом решила заняться, находясь в декрете. Нашла в такой работе возможность избежать унылых офисных будней вдали от своего ребенка. Писать умею и люблю. Хорошо знаю английский, что помогает не ограничивать себя в поиске информации.