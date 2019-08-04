Настрою контекстную рекламу в Яндекс директ (РСЯ)

Меня зовут Евгений Краснов.Я начинающий специалист в рекламной сети Яндекс (РСЯ).Прошёл полный курс "Специалист по интернет-рекламе 3.0". Тщательно изучил самые современные технологии в области рекламы в сети интернет и готов их внедрить для вас за минимальную плату, либо за качественный текстовый или видео отзыв. Со своей стороны гарантирую серьёзный подход и качественную настройку РК для Вашего бизнеса.Если Вас заинтересовало такое предложение, готов обсудить детали.