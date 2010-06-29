Занимаюсь разработкой программ на различных языках программирования, а также созданием флэш-анимации.
На настоящий момент функционируют в различных организациях следующие мои разработки:
- Клиент-серверное приложение для проведения экзаменов в форме тестов.
- АРМ учебного отдела образовательного заведения.
БД и ПО для организации сетевого маркетинга.
Есть опыт программирования на Delphi, VB, VBA, C, ASP.
На Access имеются следующие наработки:
БД для ремонтного бюро дирекции телекоммуникаций.
БД для решения специализированных задач налоговой службы.
С использованием Flash-технологий разработаны следующие приложения:
Практическое руководство по Word
Отображение игровых логов в виде анимации (для ogame.ru)
Интерактивная карта г. Тараз
Портфолио
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