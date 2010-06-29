Занимаюсь разработкой программ на различных языках программирования, а также созданием флэш-анимации.

На настоящий момент функционируют в различных организациях следующие мои разработки:

- Клиент-серверное приложение для проведения экзаменов в форме тестов.

- АРМ учебного отдела образовательного заведения.

БД и ПО для организации сетевого маркетинга.

Есть опыт программирования на Delphi, VB, VBA, C, ASP.

На Access имеются следующие наработки:

БД для ремонтного бюро дирекции телекоммуникаций.

БД для решения специализированных задач налоговой службы.

С использованием Flash-технологий разработаны следующие приложения:

Практическое руководство по Word

Отображение игровых логов в виде анимации (для ogame.ru)

Интерактивная карта г. Тараз