Интернет - таргетолог с опытом работы более 3-х лет | Подниму ваши продажи с нуля

Я - интернет-маркетолог со стажем работы более трёх лет.

Занимаюсь комплексным продвижением ваших коммерческих социальных сетей.

Спектр услуг очень широкий, места здесь не хватит, более подробно все распишу в личном обсуждении.

Максимально кратко:

Полная упаковка социальных сетей, гарантирующая увеличения конверсии клиентов.

Поиск, анализ, сегментирование вашей Целевой Аудитории.

Сотрудничаю с крупной дизайн студией, которая с хорошей скидкой разработает для вас квиз-лендинг, сайт, оформление соц.сети.

Создание продающих креативов при отсутствии штатного дизайнера и средств на услуги сторонних дизайнеров.

Разработка рекламных объявлений, анализ их эффективности, сегментирование, дальнейшая поддержка и донастройка.

Полное дальнейшее ведение рекламной кампании.

Комплексная настройка инструментов продвижения: МЛ, МФ, МЛ, Автоdirect, поднятие активности различными методами.

Создание автоворонок продаж во ВКонтакте и в Instagram.

Полная отчетность по потраченным средствам.

Кейсы (Портфолио) - отправляю тем, кому интересно.

Пиши сейчас и получит аудит твоего бизнеса, получи полугодовые продажи - за месяц.