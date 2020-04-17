Я - интернет-маркетолог со стажем работы более трёх лет.
Занимаюсь комплексным продвижением ваших коммерческих социальных сетей.
Спектр услуг очень широкий, места здесь не хватит, более подробно все распишу в личном обсуждении.
Максимально кратко:
Полная упаковка социальных сетей, гарантирующая увеличения конверсии клиентов.
Поиск, анализ, сегментирование вашей Целевой Аудитории.
Сотрудничаю с крупной дизайн студией, которая с хорошей скидкой разработает для вас квиз-лендинг, сайт, оформление соц.сети.
Создание продающих креативов при отсутствии штатного дизайнера и средств на услуги сторонних дизайнеров.
Разработка рекламных объявлений, анализ их эффективности, сегментирование, дальнейшая поддержка и донастройка.
Полное дальнейшее ведение рекламной кампании.
Комплексная настройка инструментов продвижения: МЛ, МФ, МЛ, Автоdirect, поднятие активности различными методами.
Создание автоворонок продаж во ВКонтакте и в Instagram.
Полная отчетность по потраченным средствам.
Кейсы (Портфолио) - отправляю тем, кому интересно.
Пиши сейчас и получит аудит твоего бизнеса, получи полугодовые продажи - за месяц.