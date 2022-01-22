Jdjdjujdndkdo

В связи с открытием нового издательства Ищем: Копирайтеров/Людей, которые любят работать с текстом и тех кто хочет зарабатывать на этом .

В связи с открытием нового издательства Ищем:Копирайтеров/Людей, которые любят работать с текстом и тех кто хочет зарабатывать на этомИдеальная подработка с возможностью работать на постоянной основеБерём без опыта работы, всему научим и все покажем График гибкий, возможна не полная занятостьОплата от 3500₽ за заданиеРабота 4-6 часов в деньПоэтапная оплата за работуПодробности тут:https://t.me/[email protected]СайтыWorkzillaFreten.ruFreelance.ruFreelance.uaRemote-jobФрилансимЯндекс УслугиFl.ruPchel.net