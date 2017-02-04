Контент-менеджер (смена профиля)

Ищу работу. Сферы: видео (монтаж, съемка на GoPro); удаленная работа (образование: экономист, другие варианты); маркетинг (готова учиться); реклама (готова учиться); дизайн (готова учиться).Рассмотрю все предложения.

Есть опыт в банковской сфере.

Заполняю интернет-магазины товарами. Copy-Past товаров (исходные данные все даны) от 0,2 $/шт. Возможен почасовой тариф : от 5 $/ч. Конечная цена за работу будет определяться при детальном осмотре проекта. Опыт в этой области 4.5 года. Скорость наполнения: в среднем 100 шт в день (в зависимости от сложности). Есть опыт с Megagroup CMS.S3, WordPress, 1C Bitrix и самописными платформами. Оплата в $ на карту. Готова расширять список) Рассмотрю все предложения.

В мои обязанности обычно входит: добавление карточек товаров на сайт, обработка изображений (при необходимости), проверка орфографии, при необходимости искать описания на других сайтах, заполнение тегов и категорий. Каталог товаров предоставляет клиент.

Территориально нахожусь в Таиланде, Паттайя.Могу снимать видео по заказу на GoPro с комментариями и без.

Канал на YouTube https://www.youtube.com/channel/UCoEhqjx-b1vls5CGrfLAFfQ

Мои достоинства: ответственность, обучаемость, усидчивость, общительность, открытость для новых проектов.

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Буду рада сотрудничать.

С уважением,

Евгения Симонова