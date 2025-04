Перевод текстов (IT) с английского на русский и обратно. Разработка Android.

Образование: ИГЭУ, 2011 год.

- Специализация в сфере компьютерных технологий

- Дополнительное образование: технический переводчик английского языка.

Перевод:

Перевод в сфере IT, связанный с проф. деятельностью (8 лет).

Опыт перевода для нескольких мероприятий. Также обладаю навыками перевода

текстов общей тематики.

Навыки разработки:

Qt C++

Android

Education: Ivanovo State Power University.

* a Master's degree in computer science

* a second education as an interpreter from the english language to russian and vice versa

I have worked for 8 years now as a software engineer and translated for

several local events. Also I travel a lot and work a bit as a

photographer so my language skills lie in the areas of computer

technologies, photography and tourism.

[email protected]