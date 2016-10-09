JeillSensei

Болтовня ничего не стоит. Покажите мне код.

● Подхожу к работе творчески и с полной ответственностью.● Разбираюсь в таких CMS, как: WordPress, Joomla, OpenCart и Magento. Могу создавать для компании, или частного лица коммерческий сайт, который в будущем можно будет изменять.

● Верстаю HTML шаблоны из .psd макетов.

● Делаю Landing-page.

● Делаю интернет магазины на WooCommerce (WordPress) и OpenCart.

● Обладаю языками разметки HTML и CSS, и языком программирования JavaScript.

● Владею Photoshop. Могу делать макет дизайна сайта, редактировать

фотографии и разные изображения.

● Занимаюсь анимацией в Adobe Animate CC (Adobe Flash Professional). Делаю короткие анимационные ролики и анимированные логотипы.

● Занимаюсь разработкой логотипов.

● Есть большое количество времени для выполнения ваших задач.

● Знаю английский и русский язык. Обладаю навыком слепой печати спокойно могу переводить любые тексты и быстро их печатать. Также могу заниматься написанием статей и рерайтингом.

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