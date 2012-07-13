Евгений Коваленко Jeka2015Jeka2015
28 летУкраина/Кропивницкий
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Подстраиваю шаблон ucoz под тематику Вашего сайта.
Я занимаюсь тем, что устанавливаю, настраиваю, подстраиваю шаблон Ucoz под тематику Вашего сайта. (Только Ucoz).
Под этим имеется в виду настройка названия, меню, модулей, блоков, виджетов и т.д.
Сроки выполнения: 3-5 дней
Цена очень низькая. (10-15$)
Оплата после завершения работы на онлайн счёт Web-money.
Портфолио
- База отдыха Горняк630 просмотров