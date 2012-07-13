Подстраиваю шаблон ucoz под тематику Вашего сайта.

Я занимаюсь тем, что устанавливаю, настраиваю, подстраиваю шаблон Ucoz под тематику Вашего сайта. (Только Ucoz).

Под этим имеется в виду настройка названия, меню, модулей, блоков, виджетов и т.д.

Сроки выполнения: 3-5 дней

Цена очень низькая. (10-15$)

Оплата после завершения работы на онлайн счёт Web-money.