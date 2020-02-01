Интернет-маркетолог

Создание и продвижение рекламных кампаний в Яндекс Директ, Google Ads. Расчет медиа-планов. Написание стратегий размещения.Анализ рекламных кампаний при помощи инструментов аналитики: Яндекс Метрика, Google Analytics.Работа со сквозной аналитикой, построение дашбордов в Google Data Studio.Создание промежуточных и итоговых отчетов о проведенных размещениях и достигнутых результатах.Оптимизация рекламных кампаний при помощи системы автоматизации "К-50", Alytics и др.

Есть опыт работы с такими каналами привлечения трафика, как:

Таргетированная реклама: VK, Facebook, Instagram.

CPA площадки: Admitad, Criteo, Nadavi, Mixmarket.

Имиджевая реклама: Яндекс.Дисплей, Mytarget, Youtube, Getblogger, Avito.