Jekson01

Евгений Jekson01

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

Гатицкий Евгений Анатольевич

Телефон: 095-896-82-44

E-mai: [email protected]

Образование высшее

09.2002—06.2007 - ДонНУ, физический факультет, радиофизика и электроника.

10.2007—06.2010 - Компьютерная академия ШАГ, разработка программного обеспечения.

Знания и опыт:

Основы построения локальных сетей.

Разработка Windows-приложений с использованием C++.

Программирование приложений платформы Microsoft .NET Framework на языке C#.

Программирование и администрирование СУБД MS SQL Server.

Создание Web-приложений с использованием PHP/MySql, ASP.NET