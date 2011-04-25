Гатицкий Евгений Анатольевич
Телефон: 095-896-82-44
E-mai: [email protected]
Образование высшее
09.2002—06.2007 - ДонНУ, физический факультет, радиофизика и электроника.
10.2007—06.2010 - Компьютерная академия ШАГ, разработка программного обеспечения.
Знания и опыт:
Основы построения локальных сетей.
Разработка Windows-приложений с использованием C++.
Программирование приложений платформы Microsoft .NET Framework на языке C#.
Программирование и администрирование СУБД MS SQL Server.
Создание Web-приложений с использованием PHP/MySql, ASP.NET