ФИО: Медведева Ксения Игоревна

Дата рождения: 24 января 1987

Регион: Украина, Николаев

Контактная информация

icq: 255743396

e-mail: [email protected]

Опыт работы: копирайтер, с 09.2008 по 10.2010 (веб-дизайн,веб хостинг,сео)

Поиск информации, написание текстов для сайтов, статей, пресс-релизов

Образование: высшее

с 2004 по 2007 гг. – Киевский славистический университет, Международные отношения

с 02.2007 по 06.2009 - НУК им. адмирала Макарова, Прикладная лингвистика.

Владение языками:

английский — эксперт

немецкий — средний

французский — средний

испанский — средний

чешский — начинающий