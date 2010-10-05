ФИО: Медведева Ксения Игоревна
Дата рождения: 24 января 1987
Регион: Украина, Николаев
Контактная информация
icq: 255743396
e-mail: [email protected]
Опыт работы: копирайтер, с 09.2008 по 10.2010 (веб-дизайн,веб хостинг,сео)
Поиск информации, написание текстов для сайтов, статей, пресс-релизов
Образование: высшее
с 2004 по 2007 гг. – Киевский славистический университет, Международные отношения
с 02.2007 по 06.2009 - НУК им. адмирала Макарова, Прикладная лингвистика.
Владение языками:
английский — эксперт
немецкий — средний
французский — средний
испанский — средний
чешский — начинающий