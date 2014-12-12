Историк-профессионал с большим опытом работы: специализировалась в написании и переводах текстов различной тематики и уровня сложности (история, лингвистика, экономика, философия, психология, политология и пр.). На протяжении нескольких лет писала статьи для местной газеты как журналист-обозреватель культурных событий родного города. Работала в крупнейшей фирме России по созданию СПС "Консультант" специалистом сервисного обслуживания систем.
Готова предоставить следующие услуги:
-Копирайт
-Рерайт
-Новости, авторские статьи, отзывы
- Редактура и корректировка текстов, литературная обработка
- Литературные переводы (английский, сербский)
- Поиск и обработка информации
- Составление, анализ, редактирование баз данных
- Конвертация и обработка файлов
- Расшифровка и перевод в текстовый формат аудио/видео файлов
Работаю быстро и качественно, цены очень демократичные.
Оплата: WMR, WMZ, WME, VISA/MasterCard
Связаться со мной можно через ЛС или Skype.
График работы свободный, без выходных.
Буду рада сотрудничеству с Вами! С уважением ко всем заглянувшим на мою страничку!