Создание, редактиврование и перевод текстов.

Историк-профессионал с большим опытом работы: специализировалась в написании и переводах текстов различной тематики и уровня сложности (история, лингвистика, экономика, философия, психология, политология и пр.). На протяжении нескольких лет писала статьи для местной газеты как журналист-обозреватель культурных событий родного города. Работала в крупнейшей фирме России по созданию СПС "Консультант" специалистом сервисного обслуживания систем.

Готова предоставить следующие услуги:

-Копирайт

-Рерайт

-Новости, авторские статьи, отзывы

- Редактура и корректировка текстов, литературная обработка

- Литературные переводы (английский, сербский)

- Поиск и обработка информации

- Составление, анализ, редактирование баз данных

- Конвертация и обработка файлов

- Расшифровка и перевод в текстовый формат аудио/видео файлов

Работаю быстро и качественно, цены очень демократичные.

Оплата: WMR, WMZ, WME, VISA/MasterCard

Связаться со мной можно через ЛС или Skype.

График работы свободный, без выходных.

Буду рада сотрудничеству с Вами! С уважением ко всем заглянувшим на мою страничку!